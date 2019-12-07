Российские военнослужащие раздали сирийским детям 200 рюкзаков для занятий в школе

Сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии посетили школу на северо-востоке Алеппо и раздали ученикам около 200 рюкзаков и наборов для школы. В них включены канцелярские товары, пеналы, пластилин и краски.

Гуманитарные акции проводятся в самых пострадавших от рук террористов районах города. Часть Алеппо, в которой находится школа, была под контролем боевиков в течение нескольких лет. За это время они вывели из строя практически все социально значимые объекты и разрушили множество жилых домов.

Местные власти занимаются восстановлением поврежденной инфраструктуры. В центре по примирению сторон заявили о последующем регулярном проведении подобных гуманитарных акций.