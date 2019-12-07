Российские парусники «Седов» и «Крузенштерн» отправляются в кругосветное плавание. Старт произойдет 7 декабря в Калининградском морском рыбном порту.

Предприятие станет первым в истории России совместным кругосветным плаванием с участием учебного парусного флота Росрыболовства. Маршрут парусников максимально приближен к тому, который 200 лет назад совершили российские моряки под командованием Феддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Между тем, ранее в Кронштадте стартовала еще одна кругосветная экспедиция с участием океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский». В день открытия Антарктиды, 28 января, «Адмирал Владимирский» и «Янтарь» прибудут к российской антарктической станции «Беллинсгаузен» и проведут вместе с полярниками «памятные мероприятия».