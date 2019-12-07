Трамп не стал признавать наркокартели Мексики террористическими организациями

Президент США Дональд Трамп решил временно отложить причисление мексиканских наркокартелей к террористическим организациям. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

Причиной стала просьба президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который ранее раскритиковал эту идею и назвал ее вмешательством во внутренние дела государства.

Американский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями им удастся разобраться с этими «жестокими, быстрорастущими организациями».

В четверг, 4 декабря, президент Мексики провел переговоры по этому вопросу с генпрокурором США Уильямом Барром. Стороны договорились о сотрудничестве.