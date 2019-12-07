Названы самые высокооплачиваемые музыканты года

Тейлор Свифт стала самым высокооплачиваемым музыкантом 2019 года. Первое место в рейтинге Forbes певица заняла второй раз за последние пять лет. За 12 месяцев она успела заработать 185 миллионов долларов.

Вторую строчку занял Канье Уэст. У американского репера – 150 миллионов долларов. Третье место досталось британскому поп-певцу Эду Ширану – 110 миллионов долларов.

На четвертом и пятом месте расположились The Eagles и Элтон Джон.

По подсчетам Forbes, 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира за год заработали более 1 миллиарда долларов.