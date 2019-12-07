Названы самые популярные у россиян породы собак. Первую строчку «собачьего рейтинга» занял немецкий шпиц.

Как заявляют в Российской кинологической федерации, в стране сейчас популярны собаки - компаньоны.

«Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире», - цитирует федерацию агентство «Москва».

Следом за шпицами идут сибирские хаски, а за ними – йоркширские терьеры.

Вместе с ними в десятке самых популярных пород оказались овчарки, акита-ину, сиба-ину, таксы, американские стаффорды и тибетские мастифы.

Ранее кинолог рассказал, как избежать нападений бродячих собак. Эксперт порекомендовал не провоцировать животных ни в коем случае. Не следует ходить по промзонам ночью, отметил он.