Пассажирский лайнер в Перу разгерметизировался в воздухе: видео из салона
Пострадал ребенок, он был доставлен в больницу.
© Видео: Roman Camacho, Twitter © Фото: Roman Camacho, Twitter
Самолет венесуэльской авиакомпании Avior, выполнявший рейс из Лимы в Каракас, совершил экстренную посадку в Перу. Причиной этому стала разгерметизация самолета.
По информации газеты El Nacional, пострадал ребенок – ему понадобилась помощь врачей из-за резкого понижения давления. Несовершенного пассажира доставили в местную больницу.
Авиакомпания Avior осуществляет регулярные и чартерные перевозки в Венесуэле и на юге Карибского бассейна.