Кузнецова сообщила, что специалисты взяли пробы ДНК у 35 детей в сирийском лагере

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что российским специалистам удалось взять пробы ДНК у 35 детей, которые в данный момент все еще находятся в неподконтрольном Дамаску лагере Аль-Холь в Сирии.

«Самому старшему из детей было 12 лет, самому младшему – 6 месяцев. Основной возраст – 5-6 лет. В ближайшее время именно на эту группу детей будут оформлять документы», - заявила она.

Кузнецова отметила, что курды не желают отдавать по одному ребенку из семьи, поэтому иногда не удается сразу вывезти детей в Россию.

Ранее она вместе с четырьмя детьми, вернувшимися на родину из Сирии, прибыла в медицинский центр. Кузнецова сообщила, что состояние детей хорошее и они уже строят планы на будущее.