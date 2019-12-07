Ищущим работу россиянам старше 50 лет предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало проект программы профессионального или дополнительно образования для граждан от 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста. Согласно документу, который опубликован на сайте нормативно-правовых актов, таким россиянам будут платить стипендию.

Чтобы получить денежное поощрение, нужно соблюсти несколько правил – обратиться в службу занятости и заявить о желании пройти обучение.

По информации RT, в настоящий момент проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Согласно программе, гражданам от 50 лет будет предлагаться три схемы обучения: по направлению от службы занятости, по направлению работодателей и обучение с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».

Размер стипендии, как ожидается, будет равен минимальному размеру оплаты труда, увеличенному на районный коэффициент.

Программа рассчитана до 2024 года. За это время по таким схемам предлагается обучить более 450 тысяч человек.