Главный травматолог Нижнего Новгорода рассказал о состоянии детей после массового ДТП

Главный детский ортопед-травматолог Нижегородской области Иосиф Шарипов рассказал о состоянии детей, пострадавших в массовом ДТП на улице Горького в Нижнем Новгороде. По его словам, поступившие в больницу дети находятся в разном состоянии, но в тяжелом или особо тяжелом нет ни одного.

«Девять детей оказались в нашей больнице с травмами разной степени тяжести. В отделение травматологии попали трое детей: все дети из одной школы и из одного класса, всем по 15 лет. Первый, мальчик, получил переломы обеих костей голени, в настоящее время ему выполнены все необходимые манипуляции, и он переведен в отделение интенсивной терапии. Не по тяжести состояния, а из-за того, что ребенку были проведены две операции. Второй ребенок получил обширную рану бедра, также получил необходимую помощь и находится в отделении. Третья девочка получила перелом лучевой кости и сотрясение мозга, сразу была направлена в отделение», - рассказал врач.

По словам травматолога, остальные пострадавшие получили менее серьезные травмы вроде ушибов и сотрясений. Им также оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Скажем коротко: через две недели все будут дома», - подытожил Шарипов.

Напомним, массовое ДТП в Нижнем Новгороде произошло 7 декабря. По предварительным данным, один из водителей въехал на проезжую часть под запрещающий знак, из-за чего столкнулись сразу четыре автомобиля. Один из них выбросило на тротуар, где он врезался в толпу детей, возвращавшихся со спектакля в Театре юного зрителя.