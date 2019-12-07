Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Главный травматолог Нижнего Новгорода рассказал о состоянии детей после массового ДТП

Егор Левин
23:38 07.12.2019
По словам врача, ни один ребенок не находится в тяжелом или особо тяжелом состоянии, и вся необходимая медицинская помощь своевременно оказана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Главный детский ортопед-травматолог Нижегородской области Иосиф Шарипов рассказал о состоянии детей, пострадавших в массовом ДТП на улице Горького в Нижнем Новгороде. По его словам, поступившие в больницу дети находятся в разном состоянии, но в тяжелом или особо тяжелом нет ни одного.

«Девять детей оказались в нашей больнице с травмами разной степени тяжести. В отделение травматологии попали трое детей: все дети из одной школы и из одного класса, всем по 15 лет. Первый, мальчик, получил переломы обеих костей голени, в настоящее время ему выполнены все необходимые манипуляции, и он переведен в отделение интенсивной терапии. Не по тяжести состояния, а из-за того, что ребенку были проведены две операции. Второй ребенок получил обширную рану бедра, также получил необходимую помощь и находится в отделении. Третья девочка получила перелом лучевой кости и сотрясение мозга, сразу была направлена в отделение», - рассказал врач.

По словам травматолога, остальные пострадавшие получили менее серьезные травмы вроде ушибов и сотрясений. Им также оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Скажем коротко: через две недели все будут дома», - подытожил Шарипов.

Напомним, массовое ДТП в Нижнем Новгороде произошло 7 декабря. По предварительным данным, один из водителей въехал на проезжую часть под запрещающий знак, из-за чего столкнулись сразу четыре автомобиля. Один из них выбросило на тротуар, где он врезался в толпу детей, возвращавшихся со спектакля в Театре юного зрителя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.12.2019, 22:55
«Серьезный прогресс»: Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко
Дата07.12.2019, 18:50
Десятки команд со всей России: в парке «Патриот» проходят соревнования по кибербезопасности
Дата07.12.2019, 22:48
Российские пловцы стали первыми в смешанной эстафете на ЧЕ в Глазго
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата06.12.2019, 16:32
В МО РФ рассказали об испытаниях новой космической техники
Дата07.12.2019, 16:07
Опубликованы редкие фото маскировки достопримечательностей Москвы от фашистской авиации
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:56 В стране и мире
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предложили платить стипендию
23:38 В стране и мире
Видео
Главный травматолог Нижнего Новгорода рассказал о состоянии детей после массового ДТП
23:26 В стране и мире
Названы автомобили, на которые будет необходим новый сопроводительный документ
22:55 В стране и мире
Видео
«Серьезный прогресс»: Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко
22:48 Спорт
Российские пловцы стали первыми в смешанной эстафете на ЧЕ в Глазго
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Полет ракеты рядом с Су-27 ВВС Украины показали на видео
Видео
Влетел на скорости: момент наезда легковушки на людей у МЦК попал на видео
Ученые выяснили, как алкоголь спас предков человека от вымирания
Предвестники рака: названы разрушающие кишечник продукты
Из России с любовью: в США рассказали о самом необычном российском оружии
Названы самые популярные у россиян породы собак
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.