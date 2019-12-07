Названы автомобили, на которые будет необходим новый сопроводительный документ

Документ под названием «этикетка энергоэффективности», в котором будет содержаться информация о расходе топлива и выделяемом автомобилем углекислом газе, будет выдаваться только на новые транспортные средства, причем на добровольной основе.

Тем, кто планирует перепродать или купить находящийся в эксплуатации автомобиль, документ не понадобится. Как рассказал РБК заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов, за возможное неполучение сертификата никакой ответственности также не предусмотрено.

В субботу, 7 декабря, стало известно, что в России с 31 марта 2020 года изменится состав сопроводительных документов на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн. Связано это с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

«Этикетка» будет прилагаться к машине во время тест-драйва или продажи. В настоящее время в число обязательных документов входят паспорт транспортного средства, сервисная книжка и руководство по эксплуатации.