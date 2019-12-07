Университет в Подмосковье назвали в честь космонавта Леонова

В подмосковном Королеве Технологическому университету присвоили имя летчика-космонавта СССР и дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. В связи с этим на здании Колледжа космического машиностроения и технологий Технлогического университета разместили памятную табличку.

Как сообщает сайт телеканала «360», на церемонии лично присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На мероприятии также собрались студенты и преподаватели, и космонавты Олег Кононенко и Константин Козеев.

Напомним, Леонов стал первым человеком в истории, вышедшим в открытый космос.Это произошло 19 марта 1965 года: он покинул корабль и пробыл 12 минут за его пределами.