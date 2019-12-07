«Серьезный прогресс»: Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко

Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам. Соответствующее заявление сделал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, комментируя итоги переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены», - сказал российский министр.

По словам Орешкина, с понедельника, 9 декабря, Москва и Минск начнут на экспертном уровне детальную прорабатывать указания, которые были получены на этих переговорах, чтобы сформулировать дорожные карты.

Руководитель Минэкономразвития также рассказал, что Путин и Лукашенко проведут встречу в Санкт-Петербурге 20 декабря.

В субботу, 7 декабря, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи, посвященные 20-летию договора о Союзном государстве. Главы государств общались около пяти с половиной часов.

В ходе беседы российский лидер заявил, что он надеется, что два государства продолжат работать над тем, чтобы их граждане чувствовали близость в экономической и социальной сферах. По словам президента России, он хочет, чтобы россияне и жители Белоруссии получали от интеграции двух стран заметные преимущества.

Александр Лукашенко, в свою очередь, сказал, что в рамках интеграции РФ и Белоруссии сделано уже много, однако многое еще предстоит сделать.