В многоэтажном жилом доме в Казани вспыхнул пожар: есть жертвы

В Казани пожарным удалось вывести из горящего здания 23 человека. Двоих спасти не удалось – они погибли.

Сообщение о пожаре в подъезде пятиэтажного дома поступило по системе «112» в 20.01. Спустя пять минут первые спасатели были на месте. Выяснилось, что горит квартира на третьем этаже.

Из дома самостоятельно эвакуировались 47 человек, еще 23-м, среди которых семь детей, помогли выбраться спасатели. Трое из них пострадали, сообщили в главном управлении МЧС РФ по республике Татарстан.

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К ликвидации пожара привлекалось 59 человек и 20 единиц техники, полностью с ним удалось справиться в 20.50. Причины происшествия устанавливаются.