В многоэтажном жилом доме в Казани вспыхнул пожар: есть жертвы
Вывести из горящего здания спасателям удалось 23 человека.
© Видео: МЧС РФ © Фото: ГУ МЧС России по Татарстану, vk
В Казани пожарным удалось вывести из горящего здания 23 человека. Двоих спасти не удалось – они погибли.
Сообщение о пожаре в подъезде пятиэтажного дома поступило по системе «112» в 20.01. Спустя пять минут первые спасатели были на месте. Выяснилось, что горит квартира на третьем этаже.
Из дома самостоятельно эвакуировались 47 человек, еще 23-м, среди которых семь детей, помогли выбраться спасатели. Трое из них пострадали, сообщили в главном управлении МЧС РФ по республике Татарстан.
К ликвидации пожара привлекалось 59 человек и 20 единиц техники, полностью с ним удалось справиться в 20.50. Причины происшествия устанавливаются.