В Россию прибыл самолет с детьми из Сирии

Четверо российских детей, которые находились в тюрьмах в Сирии, вернулись в Москву. Их доставили в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей к их родственникам.

С детьми в учреждение прибыла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Они вместе зашли в здание, где в отделении дневного стационара их уже ждали мама и бабушка. По словам Кузнецовой, дети в настоящий момент находятся в здоровом состоянии и даже успели задуматься о собственном будущем.

«Дети чувствуют себя хорошо, всю дорогу они говорили про то, как встретятся с мамой. Они устали, это видно, но уже строят планы. Одна девочка хочет стать врачом, другая – поваром. Впервые мы привозим детей к их родной маме. Сегодня она впервые увидела детей за три года», - сообщила Кузнецова.

Отметим, проблема присутствия российских детей на территориях Ирака и Сирии возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне незаконных вооруженных формирований боевиков. В то же время они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых впоследствии остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы пополнить свои ряды.