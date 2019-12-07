Автомобиль полыхает после смертельного ДТП в Сургуте: видео

На 35-м километре автотрассы Лянтор - Сургут в ХМАО произошло страшное ДТП. На дороге столкнулись два автомобиля, один из которых слетел в кювет, а другой вспыхнул.

Два человека, находившихся в загоревшемся автомобиле, погибли. Еще шесть человек пострадали.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Причины инцидента устанавливаются.

В Сети уже появилось видео с места аварии, снятое очевидцами. На кадрах видно, что вспыхнувшая машина выгорела дотла.