Путин и Лукашенко завершили переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи. Главы государств общались около пяти с половиной часов.

Встреча была посвящена результатам 20-летнего действия договора о Союзном государстве. В частности, Лукашенко выразил точку зрения, что основу для отношений складывает обеспечение равных экономических условий.

Путину и Лукашенко также удалось переговорить наедине за обедом, в меню которого присутствовали барабулька и клубничный торт. Не обошлось и без курьезов – во время обсуждения важных вопросов в зале переговоров неожиданного погас свет.