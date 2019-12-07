ГИБДД: виновник массового ДТП в Нижнем Новгороде был лишен прав за пьяное вождение

Предполагаемый виновник массового ДТП в Нижнем Новгороде, в котором пострадали дети и погибла сопровождавшая их женщина, ранее был лишен водительских прав за вождение автомобиля в пьяном виде. Об этом сообщили в ГИБДД.

В ведомстве добавили, что мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), влечет штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В субботу, 7 декабря, на перекрестке в Нижнем Новгороде столкнулись четыре автомобиля, один из которых выбросило на тротуар с пешеходами. С места аварии госпитализировали двоих взрослых и десять детей - девятиклассников, которые шли в Театр юного зрителя, находящийся поблизости. Одному из подростков потребовалось хирургическое вмешательство, у других - ушибы и сотрясения. Еще одна женщина, сопровождавшая детей, погибла, пишет РИА Новости.

Согласно предварительным данным, причиной аварии стало то, что один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).