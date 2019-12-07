«Все в шоке»: в Нижнем Новгороде рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП детей

Власти Нижнего Новгорода опровергли информацию о гибели учительницы в массовом ДТП на улице Горького. По словам собеседницы «Звезды» в администрации города, на самом деле умерла мать одного из учеников, которая была в сопровождении.

«Их провожали трое взрослых: двое учителей и одна мама. Учительницы живы, но есть информация, что родительница погибла… Ни один ребенок не погиб. Девять детишек госпитализированы, чтобы посмотреть ушибы и травмы. У одного перелом бедра, оперируется», - рассказала она, сославшись на информацию от регионального Минздрава.

В администрации также сообщили, что и дети, и родители находятся в шоке, с ними проводится психологическая работа – в больницу выехали психологи МЧС.

Массовая авария случилась вечером 7 декабря на перекрестке. По предварительным данным, один из водителей нарушил правила дорожного движения, выехав «под кирпич». Столкнулись сразу четыре автомобиля, один из них выбросило на тротуар, где он врезался в толпу детей, возвращавшихся со спектакля в Театре юного зрителя. Десять детей и двух взрослых экстренно госпитализировали, еще одного ребенка осмотрели на месте.