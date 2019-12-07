Жительница Кемерово победила в конкурсе Миссис Земной шар
Звания первой вице-миссис удостоилась представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис стала крымчанка Анастасия Божкова.
© Фото: krivko_ksenia, instagram
Жительница Кемерово Ксения Кривко стала победительницей всемирного конкурса красоты среди замужних женщин Mrs. Global - 2020 (Миссис Земной шар - 2020).
«Ксения стала миссис Земной шар! Только что надели корону!», - приводит РИА Новости слова PR-менеджера Кривко Натальи Токмогашевой.
Звания первой вице-миссис удостоилась представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис стала крымчанка Анастасия Божкова.
В октябре этого года на Филиппинских островах состоялся финал конкурса «Мисс Земля». Обладательницей короны красоты стала представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментель.