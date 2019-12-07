Каре теленка и шербет из мандарина: раскрыто меню обеда Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко после переговоров продолжили общение за обедом. В СМИ появилось меню блюд, которые предложили главам государств.

Журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter-аккаунте рассказал, что президенты угощались барабулькой с артишоком, каре теленка с запеченным луком, шербетом из мандарина и винами из «Усадьбы Дивноморское». Кроме того, известно, что для участников встречи приготовили салат из тыквы с томатами и сыром, филе кальмара с морковным пюре, суп из зеленого горошка и клубничный торт.

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Встреча глав двух стран в сочинской резиденции Путина длится уже четыре часа. Она посвящена итогам 20-летнего периода действия договора о Союзном государстве. Во время переговоров случился курьез – в зале погас свет – но на ход встречи это никак не повлияло.