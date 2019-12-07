СК РФ показал видео с места взрыва газа в жилом доме в Тюмени

Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва газа в жилом доме в Тюмени. На кадрах видно, что от хлопка сильно пострадала обшивка здания, также разрушения наблюдаются и в подъезде.

Седьмого декабря в Тюмени в доме 10А по улице Павла Шарова произошел хлопок бытового газа. В результате пострадали три человека, которые были доставлены в областную больницу, еще один человек погиб. Оперативно прибывшим на место ЧП сотрудникам МЧС удалось потушить возникшее возгорание.

Как рассказал врио начальника Главного управления МЧС РФ по Тюменской области, полковник внутренней службы Алексей Пархомович, пострадавшему от взрыва зданию ничего не угрожает. Он также сообщил, что все жильцы дома эвакуированы, им предоставлен пункт временного размещения в местной гостинице.