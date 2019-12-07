СМИ: Apple выпустит сразу пять новых iPhone в 2020 году

Сразу пять моделей IPhone нового поколения американская корпорация Apple может представить уже в 2020 году. Первый гаджет, как ожидается, выпустят весной.

По словам аналитика компании TF Securities Минг-Чи Куо, это будет обновленная версия модели SE, старый вариант которой из-за небольшой цены стал одним из самых популярных в России.

Отмечается, что этот IPhone получит экран с диагональю не более 4,7 дюйма.

Следующие четыре модели анонсируют на традиционной презентации осенью. Эксперт отмечает, что производители представят два двухкамерных смартфона и два трехкамерных.

Первый двухкамерный оснастят экраном с диагональю 5,4 дюйма, второй – 6,1 дюйма. Такую же диагональ получит трехкамерный смартфон, еще один гаджет с тремя камерами будет иметь диагональ экрана 6,7 дюйма.

Ожидается, что все эти новые модели будут работать с 5G.

А к 2021 году Apple, скорее всего, выпустит новый IPhone без разъемов. Заряжаться он будет беспроводным методом, вместе с гаджетом в обязательном порядке придется покупать и Bluetooth-наушники.