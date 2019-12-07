В МЧС назвали число пострадавших от взрыва газа в Тюмени

Зданию в Тюмени, в котором ранее произошел хлопок газа, ничего не угрожает. Об этом заявил врио начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области, полковник внутренней службы Алексей Пархомович.

«Сегодня в 17.40 по адресу улица Павла Шарова д. 10А произошел хлопок бытового газа. В результате пострадали три человека, которые были доставлены в областную больницу, один человек погиб. Сейчас проводится обследование несущих конструкций здания. Зданию ничего не угрожает, в основном пострадала обшивка и стекла на первом этаже, где произошел хлопок газа», - сказал он.

По словам Пархомовича, на месте инцидента работали 49 человек и 17 единиц техники, из них 25 человек, 7 единиц техники были от МЧС. Представитель экстренного ведомства также сообщил, что люди, которые проживают в данном доме, эвакуированы.

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«Им предоставлен пункт временного размещения в гостинице “Колос”. Пока только одна семья изъявила желание проживать там. При необходимости мы можем разместить там весь дом», - отметил спасатель.

Ранее сообщалось, что на месте хлопка газа в жилом доме в Тюмени возник пожар, но оперативно прибывшие подразделения МЧС погасили пламя.