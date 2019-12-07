Дети шли в театр, учительница погибла: подробности массового ДТП в Нижнем Новгороде

В результате ДТП в Нижнем Новгороде скончалась женщина-пешеход. Она была учительницей и вела группу детей в театр.

На перекрестке столкнулись четыре автомобиля, один из которых выбросило на тротуар с пешеходами. С места аварии госпитализировали двоих взрослых и десять детей – девятиклассников, которые шли в Театр юного зрителя, находящийся поблизости. Одному из подростков делают операцию, у других – ушибы и сотрясения.

Учительница, сопровождавшая детей, погибла, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию города. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что один водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.