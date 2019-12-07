В массовом ДТП в Нижнем Новгороде пострадали десять детей

Десятерых детей и двоих взрослых госпитализировали с места ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На перекрестке столкнулось четыре автомобиля, один из них отбросило на тротуар с пешеходами. Пострадали дети, которые направлялись в театр организованной группой.

По предварительным данным, погибших в результате аварии нет, сообщает РИА Новости.

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