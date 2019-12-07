Медведев поздравил Эрмитаж с 255-летним юбилеем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сотрудников Эрмитажа с 255-летним юбилеем музея. Он поблагодарил их за профессионализм и любовь к своему делу.

Медведев подчеркнул, что за два с половиной века небольшая частная коллекция Екатерины II превратилась в один из крупнейших музеев мира, в который ежегодно стремятся миллионы туристов.

«Эрмитаж – явление не только национальное, но и глобальное. Он позволяет совершать увлекательные путешествия между эпохами, проникать в их сокровенные тайны, глубоко чувствовать время. А главное – наслаждаться той удивительной атмосферой, которую создают уникальные экспонаты и произведения искусства». – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства России.

Премьер подчеркнул, что именно с Эрмитажа началось его собственное знакомство в мировыми шедеврами и историей искусств. Он также поблагодарил музей за использование новейших технологий. Сотрудникам Эрмитажа Медведев пожелал творческой энергии, крепкого здоровья и благополучия.