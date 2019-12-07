Десять человек пострадали в ДТП с участием бензовоза и автобуса в Пензенской области

Десять человек пострадали при столкновении автоцистерны и автобуса в Пензенской области. Инцидент произошел на участке федеральной трассы М5 в районе населенного пункта Русский Ишим.

По предварительной информации от очевидцев, которой они делятся в социальных сетях, столкновение произошло в момент отправления автобуса с парковки у придорожного кафетерия. Наперерез ему выехал бензовоз, водитель которого не успел проскочить и допустил столкновение двух транспортных средств.

Водители сообщают о заторе по направлению к Пензе. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить степень вины всех участников происшествия.