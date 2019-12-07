В Париже из-за протестов почти остановилось движение транспорта

В Париже из-за протестов практически полностью прекратилось движение транспорта. Мирная забастовка профсоюзов переросла в массовые беспорядки после того, как к ней присоединились участники протестного движения «желтых жилетов».

Демонстранты устраивают разрушения и поджоги на улицах, пытаясь прорваться к административным зданиям. Силовики оттесняют их при помощи слезоточивого газа и дубинок.

В городе почти перестало работать метро: из 14 веток функционируют всего две. Вокзалы опустели из-за того, что остановили движение поезда. На 15 ключевых автострадах фуры заблокировали проезд в знак протеста против повышения налога на дизельное топливо.

К забастовке, помимо работников транспорта, присоединились судьи, врачи, полиция и пожарные. Стачку уже называют одной из самых массовых в истории. Экономические потери от нее исчисляются миллионами евро.

Причиной массового недовольства французов стала пенсионная реформа Эммануэля Макрона. Согласно ей, полноценные выплаты граждане страны будут получать только если отработают еще два года после выхода на пенсию.