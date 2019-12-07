Участник массового ДТП протаранил группу пешеходов в Нижнем Новгороде
На регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля, один из которых въехал в группу пешеходов.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС России
Четыре автомобиля столкнулись в Нижнем Новгороде, один из них наехал на пешеходов, девять человек пострадали. Инцидент произошел на улице Горького.
«В Нижнем Новгороде на регулируемом перекрестке произошло столкновение четырёх автомобилей после чего один из них совершила наезд на девятерых пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате ДТП девять пешеходов получили телесные повреждения», - рассказали в пресс-службе местного главка ГИБДД.
Пострадавшие, среди которых четверо детей, госпитализированы с места происшествия, им оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте аварии работают сотрудники полиции и эксперты, которые устанавливают истинные причины ЧП.