Участник массового ДТП протаранил группу пешеходов в Нижнем Новгороде

Четыре автомобиля столкнулись в Нижнем Новгороде, один из них наехал на пешеходов, девять человек пострадали. Инцидент произошел на улице Горького.

© МЧС РФ

© МЧС РФ

«В Нижнем Новгороде на регулируемом перекрестке произошло столкновение четырёх автомобилей после чего один из них совершила наезд на девятерых пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате ДТП девять пешеходов получили телесные повреждения», - рассказали в пресс-службе местного главка ГИБДД.

Пострадавшие, среди которых четверо детей, госпитализированы с места происшествия, им оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте аварии работают сотрудники полиции и эксперты, которые устанавливают истинные причины ЧП.