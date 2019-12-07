«Седов», «Крузенштерн» и «Паллада»: участники кругосветки рассказали о маршруте своего путешествия

Самые большие в мире учебные парусные суда «Седов» и «Крузенштерн» присоединились к масштабной экспедиции - кругосветному плаванию, которое посвящено двухсотлетию открытия Антарктиды и 75-тию Великой Победы.

На борту парусников, кроме членов экипажей, курсанты мореходок из разных регионов России, ученые, журналисты, члены Русского географического общества.

«Вы идете под парусами мира, становитесь проводниками общечеловеческих ценностей. Ваша задача в этой экспедиции напомнить о великих событиях российской истории, традициях российских мореплавателях, бесстрашии и открытиях, подвиге и героизме», - обратился к участникам экспедиции глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Впервые в истории в совместное плавание выходит парусный флот Росрыболовства в полном составе. Фрегат «Паллада» первого ноября покинул порт приписки Владивосток. «Седов» и «Крузенштерн» из Калининграда пойдут ему навстречу, но каждый своим путем, при этом повторяя маршруты великих первооткрывателей Белинсгаузена и Лазарева, которые ровно двести лет назад нанесли на карту новый, шестой континент.

«Окончательная точка - встреча трех парусников в южной части атлантического океана и небольшая парусная гонка этих кораблей в районе островов Южной Георгии», - рассказал капитан УПС «Крузенштерн» Михаил Еремченко.

По пути следования - десятки портов Северной и Южной Америки, Европы, Африки и Океании. Всего за время похода, трем парусникам предстоит пройти около ста тысяч морских миль, это почти пять экваторов. Больше шестисот курсантов за время экспедиции пройдут самую лучшую морскую практику.

Среди будущих мореплавателей восемнадцать девушек. Дарья Ульянова выходит в море под парусами не впервые. Тяжелых испытаний не боится и уже мечтает связать свою жизнь с одним из знаменитых парусников.

«Корабль живет парусами, он ими дышит. Вот без парусов не было бы нашего современного флота, он развивался так, все ступени флота пройдены под парусами», - с гордостью объясняет курсантка КГТУ Дарья Ульянова.

Экспедиция продлится около года, а дольше всех в море пробудет барк «Седов» - его возвращения ждут в родном порту в середине декабря 2020 года.