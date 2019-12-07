Полет ракеты рядом с Су-27 ВВС Украины показали на видео

ГККБ «Луч», входящая в состав ГК «Укроборонпром», обнародовало кадры с полетом крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». На видео запечатлен момент пуска противокорабельной ракеты и съемка ее полета, сделанная с борта истребителя.

Также на кадрах видно, как Су-27 Вооруженных сил Украины летит примерно на одной скорости с Р-360, в том числе и на достаточно малой высоте над морем.

В сообщении «Украинского милитаристского портала» сказано, что ракета в рамках проверки преодолела расстояние «в несколько сотен километров».

«Ракета Р-360 совершила полет по заданному маршруту на заданных высотах, подтвердив свои летные характеристики», - информирует портал.

Дозвуковая ракета Р-360 является развитием советской ракеты Х-35. Первоначально она предназначалась для уничтожения кораблей с водоизмещением не более 5 тысяч тонн.