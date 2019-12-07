Суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии

Басманный суд Москвы арестовал фигуранта дела об убийстве руководителя ЦПЭ МВД Ингушетии Иссу Накастхоева. Под стражей он пробудет до 6 февраля 2020 года.

Накастхоева подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обращении с оружием. Ему предоставлена возможность обжаловать решение суда об аресте.

Во время закрытого заседания также арестованы Аслан и Хасан Полнокоевы. Последнего считают главарем группировки, которая в начале ноября организовала убийство начальника руководителя ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Спецоперацию по задержанию организованной преступной группы провели 6 декабря. Правоохранителями были задержаны шесть участников банды.