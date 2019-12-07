Суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии
Накастхоева подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обращении с оружием.
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Басманный суд Москвы арестовал фигуранта дела об убийстве руководителя ЦПЭ МВД Ингушетии Иссу Накастхоева. Под стражей он пробудет до 6 февраля 2020 года.
Накастхоева подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обращении с оружием. Ему предоставлена возможность обжаловать решение суда об аресте.
Во время закрытого заседания также арестованы Аслан и Хасан Полнокоевы. Последнего считают главарем группировки, которая в начале ноября организовала убийство начальника руководителя ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Спецоперацию по задержанию организованной преступной группы провели 6 декабря. Правоохранителями были задержаны шесть участников банды.