На переговорах Путина и Лукашенко внезапно погас свет

Во время встречи президентов России и Белоруссии в Сочи внезапно погас свет. Инцидент никак не повлиял на ход переговоров, а участники мероприятия с юмором отреагировали на случившееся.

«Закончилось (электричество - прим. ред.)», - пошутил Владимир Путин.

Президент Белоруссии, в свою очередь, назвал другую версию произошедшего.

«Это все Дима Песков (пресс-секретарь Путина - прим. ред.), я знаю», - пошутил он.

Седьмого декабря в Сочи проходит встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко, приуроченная к 20-летию договора о создании Союзного государства.

В ходе беседы российский лидер заявил, что он надеется, что два государства продолжат работать над тем, чтобы их граждане чувствовали близость в экономической и социальной сферах. По словам президента РФ, он хочет, чтобы россияне и жители Белоруссии получали от интеграции двух стран заметные преимущества.

Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что в рамках интеграции России и Белоруссии сделано уже много, однако многое еще предстоит сделать.