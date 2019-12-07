Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Тюмени

Ян Брацкий
17:15 07.12.2019
На месте инцидента возник пожар, но оперативно прибывшие подразделения спасателей погасили пламя.
Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Тюмени
© Фото: ЧС Тюмень, VK

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате хлопка газа в четырехэтажном жилом доме. На месте инцидента возник пожар, который удалось оперативно потушить прибывшим подразделениям спасателей.

«В результате хлопка газовоздушной смеси на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Павла Шарова пострадали четыре человека, из них один погиб», - сообщили в региональном МЧС.

Эвакуация жильцов дома не потребовалась, в настоящее время на месте работают пожарные и спасатели. Представители специальной комиссии устанавливают причины произошедшего.

МЧС РФ
© МЧС РФ
МЧС РФ

Известно, что хлопок произошел в одной из квартир. В результате хлопка разрушено ее остекление, повреждена входная дверь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.12.2019, 16:30
Путин: РФ и Белоруссия проделали большой анализ 20-летия союзного договора
Дата07.12.2019, 14:01
Повелители глубин: водолазы ВМФ РФ сдают экзамены в Севастополе
Дата07.12.2019, 15:06
Казань примет ЧЕ-2021 по плаванию и ЧЕ-2024 по водным видам спорта
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата06.12.2019, 16:32
В МО РФ рассказали об испытаниях новой космической техники
Дата07.12.2019, 16:07
Опубликованы редкие фото маскировки достопримечательностей Москвы от фашистской авиации
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:45 Спорт
Российские юниоры заняли весь пьедестал почета в финале Гран-при в Турине
17:40 Спорт
Фанаты ЦСКА ушли с трибун во время матча с «Краснодаром»
17:24 В стране и мире
Суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии
17:15 В стране и мире
Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Тюмени
17:07 В стране и мире
Лукашенко заявил о готовности покупать газ у России за $200
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Влетел на скорости: момент наезда легковушки на людей у МЦК попал на видео
Ученые выяснили, как алкоголь спас предков человека от вымирания
Предвестники рака: названы разрушающие кишечник продукты
Из России с любовью: в США рассказали о самом необычном российском оружии
Названы самые популярные у россиян породы собак
Королевы воинов: под Воронежем раскопали курган с останками амазонок
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.