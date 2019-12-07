Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Тюмени

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате хлопка газа в четырехэтажном жилом доме. На месте инцидента возник пожар, который удалось оперативно потушить прибывшим подразделениям спасателей.

«В результате хлопка газовоздушной смеси на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Павла Шарова пострадали четыре человека, из них один погиб», - сообщили в региональном МЧС.

Эвакуация жильцов дома не потребовалась, в настоящее время на месте работают пожарные и спасатели. Представители специальной комиссии устанавливают причины произошедшего.

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Известно, что хлопок произошел в одной из квартир. В результате хлопка разрушено ее остекление, повреждена входная дверь.