Лукашенко заявил о готовности покупать газ у России за $200

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о готовности покупать у России газ за $200. Белоруссия не просит у партнеров продавать ресурсы задешево, а предлагает обеспечить равные экономические условия, сказал Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель», - сказал он.

Лукашенко отметил, что главное – обеспечить равные условия: конкурирующие предприятия в этом случае должны иметь такую же цену. Иначе, добавил он, основу отношений в рамках Союзного государства создать не удастся.

«Люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все! Равные условия, больше ничего не надо», - подчеркнул президент Белоруссии.

Переговоры Путина и Лукашенко проходят в Сочи. Российский лидер во время беседы выразил надежду на то, что два государства продолжат работать над тем, чтобы их граждане чувствовали близость в экономической и социальной сферах.