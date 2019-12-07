Путин: РФ и Белоруссия проделали большой анализ 20-летия союзного договора

Президент РФ Владимир Путин заявил, что представители России и Белоруссии проделали большую работу, анализируя все, что было сделано за 20 лет действия договора о Союзном государстве.

«Завтра исполняется 20 лет союзному договору, наши коллеги, наши правительственные органы, министры, председатель правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее договора о союзном государстве», - сказал Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

Российский лидер отметил, что стороны обговорили то, что только предстоит выполнить в рамках договора, что можно было бы актуализировать в связи с меняющимися условиями, включая отношения с другими коллегами в рамках ЕАЭС.

В ходе беседы Путин также подчеркнул, что он надеется, что два государства продолжат работать над тем, чтобы их граждане чувствовали близость в экономической и социальной сферах. По словам президента России, он хочет, чтобы россияне и жители Белоруссии получали от интеграции двух стран заметные преимущества.

Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что в рамках интеграции РФ и Белоруссии сделано уже много, однако многое еще предстоит сделать.