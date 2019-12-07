СНБО согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял сценарий реинтеграции Донбасса. Закрытое заседание, посвященное саммиту в «нормандском формате», прошло в Киеве 7 декабря.

«На заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной на данный момент», - сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он также рассказал, что на заседании обсуждался вопрос стратегии территориальной обороны, которая должна быть принята до 31 марта 2020 года, пишет украинское издание «Газета».

Встреча лидеров «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже. Ранее в российском Совфеде заявили, что закон о так называемой реинтеграции Донбасса может увести Украину от выполнения минских договоренностей.