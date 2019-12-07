Bloomberg: США включили санкции по «Северному потоку-2» в оборонный бюджет

Сенат США включил санкции против газопровода «Северный поток-2» в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Ограничительные меры коснутся компаний, которые заняты в реализации проекта трубопровода по дну Балтийского моря. Вашингтон оставляет за собой право заблокировать любые транзакции с их собственностью в США и отказать в выдаче виз в будущем.

Сенаторы намерены настаивать на принятии законопроекта именно в той редакции, которая содержит положения о санкциях, так как они разочарованы неспособностью президента США Дональда Трампа повлиять на реализацию проекта по строительству газопровода из России в Германию, пишет Bloomberg.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока-2». С момента запуска магистрали, объемы российского газа поставляемого в Германию будут удвоены, подчеркнул глава государства.

«Северный поток-2» - проект магистрального трубопровода их России в Германию по дну Балтийского моря. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров топлива в год. Против запуска трубопровода выступают Украина и США. Официальный Киев опасается потери своей роли главного транзитера российского топлива, а Вашингтон лоббирует поставки собственного сжиженного газа на европейский рынок.