В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

В Сочи началась встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В ходе беседы российский лидер заявил: он надеется, что два государства продолжат работать над тем, чтобы их граждане чувствовали близость в экономической и социальной сферах.

«Хочу выразить надежду, что мы и дальше будем делать все, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение, прежде всего в сфере экономики и социальной сфере, что я считаю чрезвычайно важным», - сказал президент РФ.

Также, по словам Путина, он хочет, чтобы российские и белорусские граждане получали от интеграции двух стран заметные преимущества.

Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что в рамках интеграции РФ и Белоруссии сделано уже много, однако многое еще предстоит сделать.

Восьмого декабря Россия и Белоруссия отметят 20-летие договора о создании Союзного государства. Лукашенко ранее предлагал принять к этому моменту программу углубления интеграции.