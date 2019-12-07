В ГИБДД рассказали, каким будет новый теоретический экзамен

Сдавать теоретический экзамен на получение водительского удостоверения с 1 октября 2020 года придется по-новому. Об этом предупредил заместитель начальника организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД России Николай Гиляков.

По его словам, будет пересмотрена не только процедура проведения тестовой части испытания, но и существенно изменится ее наполнение. Особый акцент будет сделан именно на безопасном управление транспортным средством и оценке навыков, необходимых для этого.

«Мы планируем поменять состав теоретического экзамена, процедуру его проведения, значительно увеличить количество экзаменационных задач в составе всего комплекса. Хотим значительно увеличить количество вопросов, которые касаются непосредственно безопасного управления транспортным средством, вопросов, которые будут касаться психологии водителя транспортного средства - участника дорожного движения», - рассказал Гиляков.

Изменения коснутся не только той части экзамена, которую будущие водители проводят, сидя за партой, но и испытаний за рулем. Ранее в ГИБДД объявили о намерении исключить площадку из экзамена на получение водительского удостоверения, а проверять навыки курсантов автошкол будут в реальных условиях, на незагруженных магистралях.

Испытание будет оцениваться не за допущенные нарушения, а по тому, насколько правильно и безопасно для других водителей и пешеходов кандидат выполняет маневры.

«Мы планируем поменять процедуру оценки имеющихся у кандидатов в водители навыков. Экзаменатор будет решать, умеет ли курсант выполнять те или иные маневры и насколько безопасно он делает это для других участников движения», - пояснил Николай Гиляков.

Госавтоинспекция России также намерена исключить из экзамена на получение водительских прав штрафные баллы. Новые правила проведения испытания разработают к 1 октября 2020 года.