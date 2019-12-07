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Суд арестовал Аслана Полонкоева, обвиняемого в причастности к убийству главы ЦПЭ МВД Ингушетии

Роман Захаров
15:01 07.12.2019
Полонкоев будет находиться под стражей по меньшей мере до 6 февраля 2020 года.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Суд арестовал Аслана Полонкоева, которого обвиняют в причастности к убийству главы ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК», - огласила вердикт судья Наталья Дударь. 

В ходе закрытого судебного заседания был также арестован Хасан Полонкоев, которого следствие считает лидером ОПГ и организатором убийства руководителя ЦПЭ МВД Ингушетии. 

Спецоперация по задержанию организованной преступной группы, причастной к убийству Эльджаркиева, была проведена в пятницу, 6 декабря. Правоохранители задержали шестерых участников банды.

Двойное убийство произошло 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. Преступник произвел не менее 10 выстрелов в Ибрагима Эльджаркиева и его брата, после чего скрылся на автомобиле. От полученных ранений мужчины скончались. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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