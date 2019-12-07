Суд арестовал бывшую замглавы подмосковного Щелково

Бывшей первой замглавы подмосковного Щелково предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, добавив, что в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде ареста.

«Бывшему первому заместителю главы городского округа Щелково предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Вардий.

В настоящий момент следствию известно, что в сентябре 2017 года обвиняемая, находясь в должности заместителя руководителя администрации Щелковского муниципального района, похитила у «Хозяйственно-транспортного управления» 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Также следователи проверяют женщину на причастность к другим должностным и коррупционным нарушениям, пишет РИА Новости.