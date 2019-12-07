В Алтайском крае буран парализовал движение на трассах: видео

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за обрушившегося на регион бурана. Прогноз о неблагоприятных погодных условиях продлили еще на сутки.

Днем 7 декабря в крае шел мокрый снег и дождь, ветер достигал 27 метров в секунду. Из-за гололеда и плохой видимости пришлось ограничить движение на участках федеральных трасс и организовать стоянки для водителей, где они могли переждать непогоду. В данный момент некоторые из них открыли.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидается снег, местами метели и гололед. Ветер будет дуть со скоростью 12-17 м/с с порывами до 18-23 м/с.