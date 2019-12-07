На Ставрополье 31 декабря сделали выходным днем

Власти Ставропольского края объявили 31 декабря выходным днем. Соответствующее решение принял губернатор региона Владимир Владимиров после голосования жителей в Сети.

За то, чтобы провести последний день уходящего года вне офисных стен высказались 93% жителей Ставрополья.

Аналогичное решение приняли и в Крыму, о чем сообщил глава республики Серей Аксенов. Рабочим же днем на полуострове будет суббота, 28 декабря. Соответствующий указ уже подписан.

Глава Крыма добавил, что такое решение позволит жителям спокойно подготовиться к Новому году, не разрываясь между работой и предпраздничными хлопотами. При этом он подчеркнул, что это будет особенно важно для женщин, «на которых в эти дни ложится основная нагрузка».