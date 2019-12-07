Минтруд предложил выплачивать стипендии на обучение людям 50 лет и старше

В России подготовили документ, согласно которому люди 50 лет и старше, желающие пойти учиться, чтобы найти работу, будут получать стипендии. Соответствующая информация опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект распоряжения правительства России «Об утверждении специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года» разработало министерство труда и социальной защиты России.

Сейчас в регионах проводят анализ и составляют списки наиболее востребованных профессий на рынках труда для обучения лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. Составленные перечни планируется разместить в Общероссийской базе вакансий «Работа в России».

В проекте документа сообщается, что ежегодно профессиональную переподготовку и дополнительное образование будут получать не менее 75 тысяч человек. В общей сложности к концу 2024 года должны пройти обучение более 450 тысяч россиян старшего возраста.

Образование люди 50 лет и старше могут получить по трем моделям. В первом варианте гражданина направляют в учебное заведение из службы занятости. Либо человек может получить образовательный сертификат и самостоятельно выбрать учебное заведение.

Третий вариант предполагает обучение при участии союза «Ворлдскиллс Россия». Получив соответствующий документ, резюме гражданина автоматически попадает на портал «Работа в России».

«Незанятым гражданам, ищущим работу, будет выплачиваться стипендия», - говорится в документе.

Ранее Минтруд сообщал, что в России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста. За последние пять эта цифра выросла с 8,5% до 9,6%.