Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью

Глава Липецка Евгения Уваркина объяснила видеозапись с нецензурной речью в Нижнем парке города. Пресс-секретарь мэра передал ее слова редакции «360».

Ранее в Сети появился ролик, в котором градоначальница в нецензурных выражениях возмущается отсутствием строителей на объекте, где идет реконструкция.

Уваркина подчеркнула, что видео не предназначалось для широкого круга и было адресовано конкретным лицам, занимающимся реконструкцией городского парка.

«Видео, действительно, снято мной. 3 декабря я приехала на объект, сдачи которого мы вместе с липчанами очень ждем, и была крайне возмущена - в 9 утра в парке практически не было строителей, не работала техника. Я записала видео, которое отправила в чат рабочей группы. Это была личная беседа, в которой я никого не оскорбляла», - отметила Уваркина.

Она также отметила, что после нагоняя от городских властей работа в парке закипела и к 28 декабря липчане смогут посетить новый парк в котором можно весело и интересно провести новогодние каникулы.