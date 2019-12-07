На МЦД установлен рекорд по поездкам

Более 550 тысяч поездок совершили пассажиры двух Московский центральных диаметров за сутки. В столичной мэрии сообщили, что таких показателей ожидали лишь по итогам нескольких месяцев работы, а не 15 дней с момента запуска МЦД.

«Это превысило наши ожидания: по нашим подсчетам, так пассажиропоток должен был увеличиться по итогам нескольких месяцев работы МЦД, а он вырос уже через 15 дней с момента запуска», - говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта Москвы.

В конце ноября в Москве открылось движение поездов по двум центральным диаметрам - МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Открыть оставшиеся три диаметра планируют до 2025 года.



