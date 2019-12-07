Парусники «Седов» и «Крузенштерн» отправились в кругосветку из Калининграда

В субботу, 7 декабря, российские парусники «Седов» и «Крузенштерн» отправляются в кругосветную экспедицию из Калининграда. Она посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажам предстоит пройти около 100 тысяч морских миль. На пути следования они посетят более 40 портов. Поход продлится год: за это время на борту парусников мореходную практику пройдут около 700 курсантов.

Каждый из парусников старше 90 лет. Они отправляются по маршруту, максимально приближенному к тому, который совершили 200 лет назад российские моряки под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Теперь «Крузенштерн» посетит порт приписки не раньше, чем через 10 месяцев, а «Седов» проведет в море год.