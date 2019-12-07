МИД РФ: «Росатом» разрабатывает меры для продолжения работ на иранском Фордо

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что эксперты «Росатома» занялись разработкой мер, способствующих продолжению работы на иранском объекте в Фордо.

По его словам, представители госкомпании приняли участие в двух презентациях, представленных на в Вене на встрече совместной комиссии по выполнению СВПД.

«Мы заявили на заседании совместной комиссии, что мы сейчас берем паузу. От проекта мы не отказываемся», - цитирует РИА Новости заявление Рябкова.

Дипломат отметил понимание, с которым участники мероприятия встретили его слова.

Напомним, с 2017 года эксперты топливной компании госкорпорации «Росатома» ТВЭЛ работали над проектом модификации каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо. Однако подача газа на каскады, расположенные в зале, в котором должны были проводиться работы по перепрофилированию под производство стабильных изотопов, нарушила изначально разработанный вариант реконфигурации.