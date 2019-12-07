Сбивший пешеходов у МЦК водитель неоднократно привлекался за нарушения ПДД

Совершивший наезд на пешеходов у вестибюля станции «Окружная» МЦК водитель 12 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

По информации правоохранителей, мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие», - отметили в ведомстве.

Авария произошла в субботу, 7 декабря. Водитель автомобиля Mazda совершил наезд на пешеходов, в результате чего три человека погибли, еще двое пострадали.